우크라 사태 긴장감 고조…바이든-푸틴, 62분 통화했지만 해법 못 찾아(종합)

[아시아경제 김현정 기자] 우크라이나 사태 긴장감이 고조되고 있는 가운데 조 바이든 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 62분 간 통화해 우크라이나 사태를 논의했다. 그러나 양측은 특단의 돌파구를 만들진 못한 것으로 알려졌다고 복수의 현지언론이 보도했다.

이번 통화는 러시아가 우크라이나 접경지대에 군사력을 증강하자 미국 등 서방이 우크라이나 침공 우려를 제기하며 양측 갈등이 최고조에 달한 상황에서 이뤄진 것이다.

특히 유럽연합(EU) 집행위원회가 우크라이나 주재 EU 대표부에 철수를 권고하고, 우크라이나 주재 러시아 외교관들이 철수를 시작했다는 보도까지 나오며 긴장감이 고조됐다. 게다가 미국 정부가 우크라이나 주재 자국 대사관 직원들에게도 철수를 명령하고, 이 과정에서 우크라이나 수도 키예프 주재 미국 대사관이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "러시아의 병력증강 때문이다. 러시아의 군사 행동을 의미할 수 있다"고 배경을 적시하기도 했다.

백악관에 따르면 바이든 대통령은 러시아가 우크라이나를 침공을 감행한다면 미국은 동맹, 파트너와 함께 단호히 대응하고 러시아가 심각한 대가를 치르도록 할 것임을 분명히 했다. 바이든 대통령은 러시아의 우크라이나 침공 시 광범위한 고통을 초래하고 러시아의 위상을 떨어뜨릴 것이라도 강조했다.

아울러 미국은 동맹과 충분한 조율을 통해 러시아와 외교적으로 문제를 풀 준비가 돼 있다는 점을 강조하며 "우리는 다른 시나리오에도 똑같이 준비돼 있다"고 말했다. 통화 자체는 푸틴 대통령의 요청으로 성사됐다는 것이 미국 측 설명이다. 러시아는 당초 오는 14일 통화를 희망했지만 미국이 이날로 앞당길 것을 제안한 것으로 알려졌다.

다만 이번 통화를 통해 우크라이나 사태를 해소할만한 대화의 진전을 이뤄지지 못한 것으로 보인다. 미 당국자는 언론 브리핑에서 미국이 우크라이나 사태와 관련해 공개적으로 제기한 모든 주제를 다뤘다면서도 몇 주간 전개된 상황에 대한 근본적 변화를 만들진 못했다고 말했다고 현지 언론들이 전했다. 대신 두 정상은 향후 며칠간 우크라이나 사태와 관련해 양국의 관련 팀들이 계속 연락하기로 합의했다는 것이 관련 당국자의 설명이다.

러시아는 "미국의 히스테리가 극에 달한 가운데 이뤄졌으나 대화 내용은 균형잡히고 효율적이었다"고 이날 통화를 평가했다. 유리 우샤코프 크렘린궁 외교담당 보좌관은 통화 후 열린 컨퍼런스콜에서 "두 정상은 이날 통화에서 논의한 모든 사안에 대해 접촉을 계속하기로 합의했다"고 밝혔다. 우샤코프 보좌관은 "바이든 대통령은 푸틴 대통령에게 러시아의 안보 보장에 대한 생각을 전했지만, 불행히도 러시아의 주요 우려 사항은 고려하지 않았다"고 전했다. 아울러 "오늘 대화는 애초 월요일(14일)로 예정돼 있었으나, 러시아가 우크라이나를 침공할 것이라는 미국의 히스테리 때문에 앞당겨졌다"고 비판했다.

그는 러시아의 우크라이나 침공일을 특정한 미국 언론 보도가 '잘못된 정보라고' 지적하며 "미국이 왜 러시아의 우크라이나 침공설과 관련한 잘못된 정보를 언론에 제공하는지 이해할 수 없다"고 주장했다.

푸틴 대통령은 이날 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과도 100분가량 통화했다. 이 과정에서 그는 유럽 안보 상황, 안정에 대해 계속 논의하기를 바란다는 뜻을 전한 것으로 알려졌다. 마크롱 대통령은 푸틴 대통령에게 진실한 대화는 긴장 고조와 양립할 수 없다면서 러시아가 우크라이나를 침공할 경우 서방은 단호하게 대응할 것이라고 점을 밝혔다.

