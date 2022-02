관악구, 낙성대 텃밭 등 6개소 1031구획 분양

‘3無 농법’으로 환경보존과 안전한 농산물을 생산하는 친환경 도시 텃밭 24일부터 분양

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 2월24일부터 3월2일까지 강감찬 텃밭, 삼성동 관악 도시농업공원 등 친환경 도시텃밭 6개소를 분양한다고 밝혔다.

올해로 7년째 분양하고 있는 관악 도시텃밭은 합성농약, 화학비료, 화학자재를 사용하지 않는 ‘3無 농법’으로 운영, 환경을 보존하며 안전한 농산물을 생산하는 친환경 도시농업을 지향하여 구민들의 큰 호응을 얻고 있다.

이번에 분양하는 텃밭은 ▲강감찬 텃밭 ▲낙성대 텃밭 ▲서림동 1, 2텃밭 ▲청룡산 텃밭 ▲충효 텃밭 ▲삼성동 관악 도시농업공원까지 총 1031구획 (1구획 약 10㎡)이다.

관악구민 또는 관악구 소재 시설 및 단체는 누구나 신청할 수 있으며, 신청은 한 구획씩만 가능하다. 분양 당첨자는 3월25일부터 11월 말까지 경작할 수 있으며, 분양료는 개인은 5만5000원, 단체는 무료다.

분양 신청은 관악구청 홈페이지(참여/예약→참여신청→행정접수)에서 할 수 있으며, 3월7일 무작위 전산추첨을 통해 최종 선정된다. 당첨자 명단은 3월 8일 구청 홈페이지에서 확인할 수 있고, 당첨자에게는 개별 문자로 안내한다.

분양 당첨자에게는 최초 1회에 한해 퇴비와 호미 등 농업도구를 무료로 제공, 경작에 필요한 농업용수, 물조리개, 삽, 갈퀴 등 농기구는 텃밭에 상시 비치, 제공하고 있다.

박준희 구청장은 “도심 속 친환경 도시텃밭은 우리 가족이 안심할 수 있는 먹거리를 직접 키워보는 체험의 기회를 제공, 이웃, 가족 간 소통과 화합 장으로 활용되기를 기대한다”며 “구민 여러분의 많은 참여와 관심을 부탁드린다”고 말했다.

관악 친환경 도시텃밭과 관련된 더 자세한 사항은 관악구청 공원녹지과로 문의하면 된다.

