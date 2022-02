[포토](재)씨젠의료재단, 노원구에 1억원 성금 기부

[서울시 자치구 포토 뉴스]씨젠의료재단 2022 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금으로 1억원 노원구에 기부...동양산업개발, 4년째 이어온 강서사랑 ‘눈길’...채현일 영등포구청장, 청소대행업체 장학기금 전달식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)는 (재)씨젠의료재단으로부터 2022 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금으로 1억원을 기부 받았다고 밝혔다.

오 구청장은 11일 오후 2시 성동구 소재 씨젠의료재단을 방문해 따뜻한 겨울나기 사업 성금 기탁에 따른 감사의 마음을 전하는 한편, 시젠의료재단의 코로나19 PCR 검사실 등 시설을 둘러보며 실제 검사 과정 등을 살폈다.

이어 씨젠의료재단 7층 회의실에서 진행된 간담회에서는 최근 확진자 폭증에 따른 대응 방향 및 검사 방향 등에 대해 심도 있는 대화를 나눴다.

오승록 구청장은 “코로나19와의 싸움에서 정확한 검사 등으로 큰 역할을 해주고 있는 씨젠의 열정과 신념에 박수를 보낸다”면서 “건네주신 성금은 소중한 곳, 필요한 사람들에게 전달되도록 하겠다”고 감사함을 전했다.

서울 강서구(구청장 노현송)는 11일 오전 동양산업개발(대표 고순길)로부터 지역 인재 육성을 위한 장학기금 1억 원을 기탁받았다.

이날 기탁받은 장학기금은 (재)강서구장학회를 통해 기초생활수급자, 한부모가정 등 저소득층 아이들의 학업 지원을 위해 쓰인다.

동양산업개발의 지역사회를 위한 나눔은 이번이 처음이 아니다. 지난 2019년도부터 지역 내 여러운 이웃을 위해 기부를 실천해왔다. 현재까지 저소득층 아이들의 학업지원을 위해 기탁한 장학기금은 총 3억8600만 원에 달한다.

채현일 영등포구청장이 11일 오후 구청장실에서 진행된 지역 청소대행업체의 장학기금 전달식에 참석했다.

이날 영등포구 폐기물 수집·운반 청소대행업체 6곳은 지역 내 인재 발굴과 육성을 위해 장학기금 1000만 원을 영등포구장학재단(이사장 유진현)에 기탁했다.

채현일 구청장은 지역 청소년들의 꿈과 희망을 위한 뜻깊은 나눔에 감사를 표하며, 어려운 여건 속에서도 거리 환경 개선을 위해 맡은 바 최선을 다하는 청소대행업체의 노고를 격려했다.

