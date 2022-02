고민정, 尹 '적폐수사' 발언에 "2009년 비극 재연시킬 수 있어"

尹 '적폐수사' 발언에…與 의원들 "국민 앞에 엎드려 사과해야"

[아시아경제 허미담 기자] 고민정 더불어민주당 의원은 윤석열 국민의힘 대선 후보가 '적폐수사' 발언과 관련해 "윤 후보는 2009년의 비극을 재연시킬 수 있다"고 직격했다. 이는 2009년 고(故) 노무현 전 대통령의 서거를 에둘러 언급한 것으로 보인다.

고 의원은 10일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "21대 국회의원이 되고 처음으로 문재인 청와대 출신 의원들과 함께 기자회견장에 섰다"고 말문을 열었다.

그는 "각자의 자리에서 정부와 당, 국민을 연결하기 위해 최선을 다하던 사람들, 큰 사안이 생길 때면 뭐라도 해야 하지 않나 고민을 거듭하던 사람들, 혹여나 분파로 보이지 않을까 늘 스스로에게 엄격했던 사람들, 두 번 다시 우리의 소중한 사람을 잃지 않겠다 결의를 다진 사람들, 반드시 성공한 대통령과 정부로 마무리하게 만들겠다며 치열하게 싸워왔던 사람들. 이제 그 마지막 임무를 목전에 남겨두게 됐다"고 했다.

이어 "그것은 바로 문재인 정부를 지키는 걸 넘어서 대한민국의 원칙을 바로 세우고, 민주주의 정신을 지키는 것"이라며 "어렴풋하게 보이던 걸 윤 후보가 명징하게 만들어줬다"고 말했다.

또 고 의원은 "늦지 않았다. 함께 마음을 모아달라. 치열하게 싸우겠다. 옆에서 함께 손을 잡아 달라"고 말하며 '#끝나야_끝난겁니다. #이겨야_지킬수_있습니다'라는 해시태그를 붙였다.

앞서 고 의원을 비롯한 청와대 출신 의원 20명은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "윤 후보의 망발은 대한민국을 '검찰 국가'로 만들겠다는 다짐"이라고 했다.

이들은 "한국 정치사에 처음 있는 망동이다. 무엇이 적폐인지 적시하지 않았다. 왜 전직 대통령에 대한 수사를 해야 하는지 이유도 없다"며 "그저 검찰 국가를 만들겠다는 비뚤어진 욕망과 '문재인 정부가 싫다'는 게 '정치보복'의 유일한 근거이자 명분"이라고 주장했다.

또 이들은 노 전 대통령을 언급하며 "불과 며칠 전 '노무현 정신'을 말하던 그 입으로 문 대통령에 대한 정치보복을 공언했다"며 "이제라도 국민 앞에 엎드려 사과하시기 바란다"고 강조했다.

한편 윤 후보는 지난 9일 공개된 중앙일보와의 인터뷰에서 '집권하면 전 정권 적폐청산 수사를 할 것이냐'는 질문에 "해야 한다"며 "문재인 정권에서 불법과 비리를 저지른 사람들도 법에 따라 시스템에 따라 상응하는 처벌을 받아야 한다"고 밝혔다.

이에 대해 문 대통령은 "현 정부를 근거 없이 적폐 수사의 대상·불법으로 몬 것에 대해 강력한 분노를 표하며 사과를 요구한다"고 입장을 표명했다.

윤 후보는 문 대통령의 사과 요구에 "저 윤석열 사전에 정치 보복이라는 단어는 없다"며 "문 대통령은 늘 법과 원칙에 따른 성역 없는 사정을 강조했다. 그런 면에서는 문 대통령과 나는 똑같은 생각"이라고 말했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr