[아시아경제 김흥순 기자] 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 90,900 전일대비 2,900 등락률 -3.09% 거래량 97,685 전일가 93,800 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 두산퓨얼셀, 쉘·한국조선해양과 선박용 연료전지 개발 협력[자금조달]두산, 미래매출 담보 2000억 자금조달[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일 close 은 지난해 연결기준 영업이익이 9588억원으로 흑자 전환했다고 11일 공시했다. 같은 기간 매출은 13조7282억원으로 전년 동기 대비 15.4% 증가했고, 당기순이익도 6567억원으로 흑자전환한 것으로 나타났다. 부채 비율도 각 계열사의 실적 개선에 힘입어 전년 대비 82.8%포인트(p) 낮은 206.1%를 기록했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr