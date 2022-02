CJ대한통운 작년 영업이익 3439억원…전년 대비 5.7%↑

[아시아경제 김흥순 기자] CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 3,000 등락률 -2.35% 거래량 37,945 전일가 127,500 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]CJ대한통운, 목표주가는 하향 "가장 낮은 멀티플"파업 4주차 CJ택배노조…설 연휴 택배대란 분수령CJ택배노조, 롯데·한진에도 접수중단 요구 close 은 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 3439억원으로 전년보다 5.7% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다. 매출은 11조3437억원으로 전년 대비 5.2% 증가했다. 순이익은 1583억원으로 11% 늘었다. 지난해 4분기 영업이익은 998억원으로 전년 동기보다 10% 늘었다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr