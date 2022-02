[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 권오봉 전남 여수시장이 11일 오전 여수국가산단 내 한 공장에서 발생한 폭발사고 현장을 찾아 사고수습 및 인명피해 상황을 점검하고 있다.

여수시는 오전 10시 20분 재난대책본부를 가동하고 화재사고 수습에 나섰다.

이날 오전 9시 29분경 발생한 열교환기 폭발 사고로 4명이 숨지고, 작업감독자 포함 4명이 중경상을 입었다.

