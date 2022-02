[아시아경제 류태민 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 10일 한국능률협회와 함께 중소·중견기업을 위한 ESG 온라인 세미나를 개최했다고 11일 밝혔다.

이번 세미나는 ESG경영 추진역량 강화를 통해 중소·중견기업의 성장을 지원하고 나아가 상생협력 문화를 확산하기 위해 개최됐다. 세미나에서는 ESG경영의 개념, 우수 실천사례 및 관련 국내외 정책 동향 등이 소개됐다.

이번 세미나는 코로나19 확산을 방지하고자 한국능률협회 홈페이지에서 비대면 생중계됐다. 영상은 HUG 유튜브 채널에도 업로드될 예정으로, 관심 있는 일반인들도 자유롭게 시청할 수 있다.

권형택 HUG 사장은 “중소·중견기업의 성장을 지원하고자 ESG세미나를 개최하게 됐다”며 “앞으로도 HUG는 상생협력을 통한 ESG 가치 확산에 앞장서겠다”고 밝혔다.

