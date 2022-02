[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 남부대학교(총장 조성수)는 2022학년도 전국 시·도교육청 특수학교 임용시험에서 광주 7명, 전남 2명, 인천 1명, 경기 1명, 충남 2명, 충북1명 총 14명이 최종 합격했다고 11일 밝혔다.

남부대학교는 인성과 실력을 갖춘 교사를 양성하기 위해 정규 교육과정과 비정규 교육과정을 연계한 체계적 운영은 물론 수업컨설팅, 면접컨설팅 등 교직역량강화 프로그램을 통해 교직실무 능력 강화 기회를 제공해 왔다.

