SK하이닉스, 17일부터 수시채용 원서 접수

신입·저연차 경력 세 자릿수 선발 예정

[아시아경제 이혜영 기자] SK하이닉스는 이달 17일부터 2022년 상반기 수시채용을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 수시채용은 신입 전형과 저연차 경력자를 대상으로 한 '주니어 탤런트' 전형으로 나뉘어 진행된다. 채용 규모는 세 자릿수다.

SK하이닉스는 지난해부터 직무 관련성이 높은 인재들에게 경력 인정과 함께 처우를 지원하는 주니어 탤런트 전형을 도입했다. 이 전형은 5년 미만 경력자가 지원할 수 있다.

신입 전형은 이달 17∼28일 서류를 접수하고, 주니어 탤런트 전형은 이달 21일부터 3월10일까지 서류를 받는다.

모집 직무는 설계, 소자, 연구개발(R&D) 공정, 양산기술, 양산관리, 프로덕트 엔지니어링 등이며 지역별(이천·분당, 청주) 구분 채용 방식으로 진행된다.

채용 절차는 서류접수, 인·적성평가(SKCT), 면접, 최종 오리엔테이션, 건강검진 순이다. 관련된 자세한 정보는 SK하이닉스 채용 홈페이지나 SK 채용 공식블로그에서 확인할 수 있다.

