[아시아경제 지연진 기자] 국내 증시가 11일 미국의 높은 인플레이션에 따른 압력으로 하락 출발했다.

이날 코스피 지수는 이날 32.79포인트(1.18%) 오른 2739.14로 개장해 낙폭을 키우고 있다. 이날 오전 9시05분 기준 지수는 전일대비 36.69포인트(1.32%) 하락한 2735.34로 거래되고 있다. 외국인은 469억원 순매수하며 매수세를 이어갔지만, 기관이 380억원, 개인이 76억원 순매도하며 지수 하락을 이끌었다.

코스닥도 10.37포인트(1.16%), 하락한 885.31로 거래를 시작한 뒤 같은시간 -1.32%까지 떨어졌다. 기관이 140억원, 개인은 118억원 순매도했고, 외국인은 270억원 순매수중이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr