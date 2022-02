한국타이어, S&P 글로벌서 '골드 클래스' 획득…"지속가능경영 인정"

[아시아경제 유현석 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 S&P 글로벌이 발표한 ‘2022 지속가능경영 연례보고서’의 ‘인더스트리 어워즈 2022’에서 최고 등급인 ‘골드 클래스’에 선정됐다고 11일 밝혔다.

지속가능경영 연례보고서는 S&P사가 주관해 매년 실시하는 세계 최고 권위의 지속 가능성 평가 지수인 다우존스 지속 가능 경영 지수 결과를 바탕으로 발표한다. 올해 보고서는 세계 61개 업종, 7554개의 기업을 대상으로 진행됐다. 이 중 75개 기업에만 ‘골드 클래스’ 등급에 선정됐다. 국내 기업 중에는 7개 기업이 편입했다.

한국타이어는 자동차 부품 산업군에서 100점 만점 기준 78점을 획득했다. 각 분야별 상위 점수 1% 이내 기업에게만 주어지는 최고 등급인 골드 클래스 가장 윗자리를 차지했다. 자동차 부품 산업 군 중 골드 클래스는 한국타이어와 ‘피렐리’만이 포함됐다.

한국타이어 관계자는 "사내 전문 영역별 8개 위원회를 통해 임직원들과 끊임없이 지속 가능성에 대한 비전을 공유하며 ESG 수준을 지속적으로 향상시키고 있다"며 "각 위원회를 중심으로 도전적인 목표를 설정하고 다양한 이해 관계자들과 협업을 진행함으로써 기업의 긍정적인 영향이 사회에 널리 퍼질 수 있도록 다양한 활동을 진행 중"이라고 말했다.

2018년에는 천연고무 가치 공급망의 경제?사회?환경적 지속가능성을 확보하기 위해 지속가능한 천연고무정책, 이-서클 선언 등을 시행해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 더욱 강화했다. 지난해에는 이사회 내 ESG위원회를 설치하는 등 ESG 경영을 강화하기 위한 다양한 노력을 진행했다. 또 천연고무 정책을 GPSNR(지속가능한 천연고무를 위한 글로벌 플랫폼)의 가이드에 맞춰 개정하며 강화된 가치 공급망 구축에 힘쓰고 있다. 전국 사회복지기관에 차량 및 타이어를 지원하는 사회 공헌 활동인 ‘차량 나눔’, ‘타이어 나눔’ 사업 등 ‘이동성’을 반영한 나눔 활동도 전개, 사회적 가치 실현에 앞장섰다.

회사는 앞으로도 글로벌 선도 타이어 기업으로서 미래 성장을 이끌어 가기 위해 재무적 성과뿐만 아니라 사회공헌활동, 환경경영 등 다양한 활동을 체계적인 시스템으로 관리해 글로벌 최상위 수준의 지속가능경영 능력을 이어나갈 계획이다.

