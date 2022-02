'교육분야 인공지능 윤리원칙' 공청회 12일 개최

학생, 학부모, 교원, 산업계, 전문가 등 의견수렴

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 '교육분야 인공지능(AI) 윤리원칙'을 마련하기 위한 공청회를 12일부터 온라인으로 개최한다.

이번 공청회는 교육부가 지난달 27일 발표한 '교육분야 인공지능 윤리원칙'에 대한 학생·학부모·교원과 교육기술(에듀테크) 산업체 관계자, 전문가 등의 의견을 수렴하기 위해 실시한다.

12일 오전 11시20분부터 AI융합교육연구지원센터 링크에 접속하면 참여할 수 있다.

제9회 AI 융합교육 공개토론회(포럼)와 연계해 공청회 모든 과정을 유튜브로 생중계한다.

교육분야 인공지능 윤리원칙(시안)은 교육현장에서 AI를 안전하고 윤리적으로 활용하기 위해 교육계와 관련 산업계가 준수해야 할 주요 원칙을 담고 있다.

'사람의 성장을 지원하는 인공지능'을 대원칙으로 두고 학습자의 주도성 강화, 교수자의 전문성 존중, 기술의 합목적성 제고를 위해 필요한 9대 세부원칙을 제시하고 있다.

윤리원칙이 현장에서 안정적으로 정착하고 확산될 수 있도록 AI 윤리교육 강화, 학술연구 지원, 안전성 판단 도구 개발 등 정책·기술적 실천과제도 제안하고 있다.

교육부는 이번 공청회에서 수렴한 의견을 검토해 윤리원칙을 보완하고 향후에도 의견수렴과 현장 소통을 통해 연내에 최종안을 마련할 예정이다.

