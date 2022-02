[클릭 e종목] CJ ENM, 단기적 수익성 둔화…목표주가 하향

[아시아경제 황윤주 기자] KB증권은 11일 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 132,300 전일대비 5,700 등락률 -4.13% 거래량 170,529 전일가 138,000 2022.02.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 오후 들어 혼조…'하락' 코스닥 900 공방戰 "호실적이 효자" 증시 상승 마감…코스닥 910선까지 회복코스피, 이틀연속 기술적 반등…기관, LG엔솔 상장 후 첫 순매도 close 에 대해 단기적으로 수익성이 둔화된다며 투자의견 '매수'를 유지하되 목표주가는 19만5000원으로 하향했다.

최용현 KB증권 연구원은 "콘텐츠 경쟁력 강화와 공격적인 디지털 관련 투자로 매출 성장은 양호한 반면 수익성 부담이 커지는 구간"이라며 "보수적인 영업이익 가이던스를 감안해 2022년 영업이익 추정치를 기존대비 19.7% 하향 조정한다"고 밝혔다.

최 연구원은 "국내외에서 공격적인 M&A와 콘텐츠 투자를 지속 중인 가운데, 2022년 총 제작비는 8600억원 (21년 6000억원 내외 추정)으로 대폭 높아질 전망"이라며 "티빙 역시 400만 가입자, 매출 100% 성장, BEP 달성을 목표로 2000억원의 제작비가 투입되어 2021~2023년 투자금액 가이던스 4000억원을 상회할 것"이라고 설명했다.

그는 "미디어부문이 지난해에 이어 핵심 성장동력이 될 것"이라며" "단기적인 수익성 둔화를 감안하더라도 티빙의 점유율 확대와, 오리지널 콘텐츠 확보가 중장기 핵심 성장기반이 될 것이다"라고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr