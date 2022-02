프랑스·뉴질랜드, 백신 접종 거부 차량 시위…"백신패스도 반대"

[아시아경제 이기민 기자] 캐나다 수도가 백신 의무화에 반대하는 트럭 시위대로 인해 마비된 가운데 프랑스와 뉴질랜드에서 이와 유사한 시위가 발생했다.

10일 AFP 등에 따르면 이날 뉴질랜드 수도 웰링턴에서 백신 반대 시위대와 경찰이 크게 충돌했다. 경찰이 시위대를 강경 진압하면서 120명이 체포됐다. 시위대는 지난 8일 트레일러, 캠핑카 등 수백대를 이끌고 웰링턴 중심가 도로를 점령했다.

뉴질랜드에서는 보건, 교육, 국방 분야 등 종사자의 경우 백신을 의무적으로 접종해야 한다. 접종을 거부하면 해고당할 수 있다. 또한 식당이나 스포츠 경기장, 종교 시설을 이용할 때는 백신 접종을 증명해야 한다.

처음 시위를 시작한 시위대 중 상당수는 약 하루 만에 철수했지만, 일부가 의회 주변에 임시 텐트 등을 설치하고 경찰의 철수 요구를 거부한 채 농성을 벌이면서 장기화 조짐을 보이고 있었다. 이에 경찰은 강경 대응 자제 분위기에서 강제 해산 쪽으로 입장을 선회했고, "철수하지 않으면 체포하겠다"는 경고 방송과 주변 도로를 통제한 후 해산 작전에 돌입했다. AFP통신에 따르면 시위대는 진압되는 가운데서도 "민주주의가 아니다", "강제조치 철회" 등의 구호를 외쳤다.

프랑스 곳곳에서도 '자유의 호송대'가 형성돼 니스, 페르피냥, 바욘 등에서 백신 의무화 정책에 반대하는 차량 행렬이 주말까지 수도 파리까지 행진할 예정이다. 특히 이들 가운데에는 프랑스의 삼색기 외에도 코로나19 방역 정책 반대 차량 시위가 처음 벌어진 캐나다의 단풍잎 기를 함께 흔드는 경우도 적지 않았다. 일부는 유럽연합(EU) 본부가 있는 벨기에 브뤼셀까지 '호송대'를 이끌겠다고 주장하고 있다. 시위 참가자들은 "프랑스에서 왜 백신 패스가 강제로 적용되는지 이해하기 어렵다"는 목소리를 내고 있다.

파리 경찰은 성명을 내고 공공질서를 보호하기 위해 이달 11∼14일 트럭 시위를 금지한다며 시위대의 파리 진입을 막겠다는 입장이다. 그러면서 이를 어기면 징역 2년형과 벌금 4500유로(약 615만원), 운전면허 정지 처분을 받을 수 있다고 경고하고 있다.

캐나다의 시위는 브리티시컬럼비아주 밴쿠버에서 지난달 23일 처음 등장했다. 시위는 쥐스탱 트뤼도 총리가 내놓은 코로나19 방역 정책에 대한 반발로 시작됐다. 대형 트럭 수백 대가 수도 오타와로 몰려오면서 교통이 마비 상태에 빠졌다. 짐 왓슨 오타와 시장은 비상사태까지 선포한 상태다.

