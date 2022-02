인도, 해외 입국자 7일 격리 대신 14일간 자기 점검으로 전환

신규 확진 34만명서 6만명대로 감소

[아시아경제 이기민 기자] 인도 정부가 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세가 눈에 띄게 주춤해지자 해외 입국자에 대한 7일간의 자가 격리 조치를 해제하기로 했다.

인도 보건·가족복지부는 오는 14일(현지시간)부터 해외입국자 7일 격리를 해제하는 대신 14일간 스스로 건강 상태를 점검하면 된다고 10일 밝혔다. 앞서 인도 당국은 지난해 12월 오미크론 변이가 갑자기 확산하자 해외 입국자 격리 조치를 시행해왔다.

다만 보건부는 "계속해서 변화하는 상황을 모니터할 필요가 있다"면서도 경제 활동이 방해받지 않아야 한다는 점을 강조했다.

하지만 입국자들은 항공기 등에 탑승하기 전에 실시간 유전자 증폭(RT-PCR) 검사 음성 결과나 백신 접종 완료 증명서를 관련 사이트에 올려야 한다. 특히 입국자 일부에 대해서는 무작위로 실시간 유전자 증폭 검사도 시행된다.

인도의 일일 신규 확진자 수는 지난달 21일 34만7254명으로 고점을 찍은 후 이날 6만7천4명으로 감소했다. 하루 신규 확진자 수가 2만명을 넘겼던 뉴델리와 뭄바이의 확진자 수도 1000명 안팎으로 감소했다.

이에 따라 여러 지역 당국은 주말 통행금지나 상점 운영 제한 조치를 풀었고 등교 수업도 재개한 상태다.

