‘K방산’ 이끌어 지역경제 숨통 튼다 … 구미시, 방위산업발전협의회 개최

지역 방산 기술개발 환경 조성, 수출 활성화 기반

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 구미시는 지역경제 활성화와 방위산업 육성을 위한 구미시방위산업발전협의회를 열었다.

구미시는 10일 민·산·학·연·관·군 27개 기관 단체장과 방산 관련 전문가들을 모아 지역 방위산업 육성 협의회를 가졌다.

이날 회의는 구미 방산 추진 현황과 방위산업 육성 계획에 대한 설명, 방위산업 현황과 발전 전략 모색 등 자유 토론을 펼쳤다.

지난해 11월 경북도와 구미시, 국가정보원이 공동으로 방위산업 육성과 기술 보호 강화 협약을 맺고 구미시방위산업발전협의회 참여 기관들과 함께 기술 보호 활동을 전개해 나가기로 약속했다.

또 민·산·학·연·관·군 상생 협력을 통해 구미와 경북도는 지역 방산 기술개발 환경 조성과 수출 활성화 기반 마련을 위해 협력하기로 뜻을 모았다.

장세용 구미시장은 “최근 경제발전의 신성장 동력원으로 떠오르고 있는 방위산업이 지역 경제 활성화에 좋은 해법이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr