[아시아경제 유병돈 기자] 위니아딤채는 지난해 연결기준 영업이익이 440억598만원으로 전년 대비 11.5% 감소했다고 10일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1조5252억원으로 20.2% 증가했다. 당기순이익은 186억9610만원으로 38.5% 감소했다.

회사 측은 “주력품목의 (김치냉장고, 냉장고, 에어컨 외) 고른 성장으로 매출은 증가했으나 원가 상승 (원자재 및 물류비 등) 및 환율 영향으로 이익 감소 영향”이라고 전했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr