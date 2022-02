아프리카TV, 지난해 영업익 888억.. 전년비 76.1%↑

[아시아경제 황준호 기자] 아프리카TV 아프리카TV 067160 | 코스닥 증권정보 현재가 151,300 전일대비 1,100 등락률 -0.72% 거래량 335,341 전일가 152,400 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"아프리카TV, NFT·메타버스 신사업 확장 가시화"올해도 성장 기대되는 아프리카TV[클릭 e종목] "하이브, '위버스' 플랫폼 가치 6兆…NFT와 선순환 전망" close 는 지난해 연결기준 영업이익이 888억2201만원으로 전년대비 76.1% 증가했다고 10일 공시했다. 같은 기간 매출액은 2722억9477만원으로 38.5% 늘어난 것으로 나타났다. 당기순이익은 708억6875만원으로 95.4% 증가했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr