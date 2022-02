아이허브, 밸런타인데이 맞이 '전품목 할인' 나선다

건강기능식품, 뷰티·바디 용품, 베이킹 제품 등 할인

[아시아경제 김유리 기자] 아이허브(iHerb)는 밸런타인데이를 맞아 영양제, 뷰티 및 바디용품, 베이킹 제품 등 전품목 세일을 진행한다고 10일 밝혔다. 이번 행사는 16일 오전 3시까지 진행된다.

이번 밸런타인데이 세일 행사에서는 40달러(약 5만원) 이상 구매 시 14% 할인 혜택을 받을 수 있다. 쇼핑 후 장바구니에서 할인코드(VDAY22)를 입력하면 계정당 횟수 제한 없이 할인 혜택이 제공된다. 아이허브는 이번 행사를 통해 한국 내 톱3 인기제품 ▲CGN 락토비프 프로바이오틱스 ▲CGN 골드 씨 ▲라이프 익스텐션 투 퍼 데이 종합비타민 등 건강기능식품을 할인가로 선보인다.

밸런타인데이 선물로 인기 있는 뷰티 제품인 바디 미스트, 고체 향수 등이 포함된 목욕&퍼스널 케어, 아로마테라피&에센셜 오일 등 항목도 할인가로 만날 수 있다. 연인을 위한 선물로 초콜릿·쿠키를 직접 만드는 데 필요한 글루텐 프리 베이킹 제품군 역시 할인가로 구입할 수 있다.

비건 제품 및 동물실험을 하지 않은 크루얼티 프리 제품 등 다양한 친환경 제품도 할인이 적용된다.

한편 아이허브는 세계 최대 건강·웰니스 분야 특화 e커머스 기업으로 1300여개 브랜드, 3만개 이상 제품을 한국을 비롯한 전 세계 180여개국으로 판매하고 있다. 미국 캘리포니아 물류센터에서 모든 한국행 주문 제품을 출고하고 있으며 주문 후 72시간 이내에 한국에 도착하는 빠른 배송 시스템을 갖추고 있다. 아이허브는 주 7일, 24시간 한국어 상담 고객센터를 운영 중이다. 365일 가동 온도조절 시스템을 보유한 물류센터도 갖췄다.

