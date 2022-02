"매달 다른 빵을 신선하게" 롯데제과, '월간 생빵' 서비스 출시

과자, 아이스크림 구독에 이어 빵까지 서비스 확대

매달 색다른 빵과 신상 빵으로 구성해 전달

[아시아경제 구은모 기자] 롯데제과가 과자, 아이스크림 구독 서비스 '월간 과자', '월간 아이스'에 이어 빵 구독 서비스 '월간 생빵'을 선보인다고 10일 밝혔다.

월간 생빵은 빵을 간식과 주식 등으로 다양하게 활용하는 소비자를 대상으로 한 번에 다양한 종류의 빵 제품을 받아 볼 수 있는 구독 서비스다. 제품의 신선함과 맛을 제공한다는 테마로 공장에서 생산한 빵을 도매점 및 소매점을 거치지 않고 바로 소비자에게 배송해 받아볼 수 있게 했다.

월간 생빵은 매달 다른 테마를 선택해 그 달의 주제에 맞는 제품들과 신제품을 엄선해 제품 구성을 선정한다. 이용자의 호기심을 위해 제품 구성 내용은 제품을 받을 때까지 비공개로 진행된다.

월간 생빵 구독 서비스는 롯데제과 공식 온라인몰 ‘롯데스위트몰’을 통해 신청할 수 있다. 서비스 이용료는 첫 결제 이후 매 월 자동결제 방식으로 진행된다. 해당 구독 서비스 제품은 매월 말일에 발송된다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr