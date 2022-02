LG CNS-애자일소다, ‘AI 강화학습 최적화 사업 공동개발’ 업무협약 체결

[아시아경제 이승진 기자] LG CNS가 애자일소다와 함께 금융·제조 분야 등의 고객사 비즈니스와 마케팅을 대상으로 강화학습 기술을 활용한 최적화 모델 제공에 나선다.

LG CNS는 애자일소다와 ‘AI 강화학습 최적화 사업 공동 개발 업무협약’을 체결했다고 10일 밝혔다.

‘강화학습’은 의사결정 과정에서 인공지능(AI)이 선택하는 각각의 행동에 차별적 보상을 부여해, AI가 최적의 행동 순서를 결정할 수 있게 만드는 기술이다. 주로 자율주행차, 게임에 사용하는 AI 학습 방법이며, 알파고가 대표적인 케이스다.

양사는 금융 분야 고객사의 주식·암호화폐 투자 포트폴리오, 보험금 사기 검출, 신용대출 한도 영역과, 제조 분야 고객사의 공정스케줄링, 제품설계, 품질제어, 재고관리, 설비제어 영역 등에 최적화 모델 적용을 계획하고 있다.

예를 들어 보험금 사기 청구 판별과 오 지급 건을 줄이고자 하는 고객사의 최적화 모델 사례가 있다. AI가 보험금을 청구한 가입자의 신용등급, 보험금 납부 현황, 치료 현황 등을 강화학습한 후 즉시 지급해야하는 건 또는 심사나 조사가 필요한 건을 판별, 최종 보험금까지 산출하는 방식이다. 애자일소다가 최근에 보험 고객사에 제공한 사례로, 보험금 청구 과정을 자동화하고 5년간 약 250억원의 비용절감 효과를 가져왔다.

양사는 미래투자 포트폴리오, 인력·자원 배치 등 기업의 일반적인 경영 항목에 적용할 데이터 기반 미래 예측 최적화 모델도 개발한다. 소비자 만족도 향상을 위한 콜센터 스크립트 작성, 상품가격 책정, 맞춤형 상품 추천 서비스 등 마케팅 영역에도 양사의 강화학습 기술을 적용할 수 있다.

LG CNS는 강화학습 기반 최적화 사업을 위해 자사의 AI빅데이터 플랫폼 브랜드 ‘DAP MLDL’ 플랫폼을 활용한다. DAP MLDL은 AI를 개발하고, 데이터를 분석하는 플랫폼이다. DAP MLDL은 정부가 공인하는 소프트웨어 품질 인증인 한국정보통신기술협회(TTA) ‘GS 인증’ 1등급을 지난해 획득한 바 있다.

애자일소다는 아시아 기업 최초로 ‘2021 가트너 AI 핵심기술 부문 쿨 벤더’로 선정된 AI 스타트업이다. 글로벌 IT 리서치 기업 가트너는 미래를 선도할 수 있는 신생 기업을 매년 검증해 쿨 벤더로 선정하고 있다. AI 분야는 핵심기술, 머신러닝, 운영과 엔지니어링, 자연어처리 총 4개 부문으로 나눠 각각 3~4개 정도의 기업을 선정한다.

애자일소다는 이번 사업을 위해 ‘베이킹소다’ 플랫폼을 활용한다. 베이킹소다는 기업의 비즈니스 데이터를 강화학습하고 자동화해, 최적의 의사결정을 지원하는 애자일소다의 AI 플랫폼이다.

양사는 각자가 보유한 AI 플랫폼을 결합해 고객사를 대상으로 강화학습 컨설팅과 최적화 서비스를 시작할 계획이다.

현신균 LG CNS D&A사업부장 부사장은 “강화학습 분야에서 독창적인 기술력을 보유한 스타트업과의 오픈 이노베이션을

통해 LG CNS의 분석 전문 플랫폼과 시너지를 극대화하고, 고객 경험과 가치를 분석, 고객 비즈니스의 DX를 적극 지원할

것”이라고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr