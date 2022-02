[아시아경제 황윤주 기자] 한국투자증권은 10일 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 103,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 130,394 전일가 103,000 2022.02.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 쓰라린 게임株…발목 잡는 블록체인 모멘텀[클릭 e종목]"넷마블, 여전히 높은 밸류에이션…목표가 12%↓"[클릭 e종목] “넷마블, 기업가치 대비 상대적 고평가는 부담” close 에 대해 실적 추정치 하향을 반영해 투자의견 '매수'를 유지하되, 목표주가는 기존 17만5000원에서 14만원으로 하향했다.

안도영 한국투자증권 연구원은 "실적 추정을 하향하고 최근 섹터 주가 하락에 따른 지분가치 하락을 반영했다"고 밝혔다.

안 연구원은 "작년 4분기 국내 매출액이 전년 동기 대비 19.4% 감소했고, 영업이익은 스핀엑스게임즈 인수에 따라 상각비가 증가했고 신작 출시로 마케팅 비용이 늘었다"고 설명했다.

그는 "올해 다수의 신작을 준비하고 있다는 점은 긍정적"이라며 "특히 P2E 게임은 당사 추정치를 상회할 가능성이 높기 때문에 서서히 매수 관점의 접근이 바람직하다"고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr