서울시, 326개 역사에 최소 1개 이상 엘리베이터 설치한다

교통약자 등 시민 누구나 대중교통 더 편리하게…2025년까지 이용환경 개선 추진

지하철, 1역사 1동선 확보…저상버스 도입률 74.8%→100%로

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 장애인 등 교통약자의 이동편의 증진을 위해 2025년까지 대중교통 이용 환경 개선을 추진한다. 대중교통을 탑승하는 과정에서 휠체어를 이용하는 교통약자뿐만 아니라 고령자, 임산부, 영유아 동반자, 어린이 등 시민들이 불편 요소 없이 이용할 수 있게 하겠다는 계획이다.

10일 서울시에 따르면 시는 우선 지하철 각 역사에 엘리베이터, 에스컬레이터와 같은 승강 편의시설을 설치하는 등 ‘1역사 1동선’을 확보해나간다. 326개 전체 역사에 최소 1개 이상의 엘리베이터를 설치하고, 교통약자가 지하철 이용 시 지상에서 승강장까지 타인의 도움 없이 편리하게 이동할 수 있도록 인프라를 마련한다. 2월 기준 1역사 1동선 확보율은 93.6%이며, 1역사 1동선이 확보되지 않은 21개 역사에 대해서도 단계적으로 공사를 추진한다는 방침이다.

또한 시내버스의 경우 저상버스를 2025년까지 100% 도입하는 등 교통약자의 버스 접근성을 대폭 높인다. 올해만 저상버스를 511대까지 늘려 74.8%까지 증진 시키고, 단계적으로 전 노선 6564대를 도입한다. 마을버스도 올해 71대, 2025년까지 73개 노선 235대를 도입한다. 광역노선, 도로폭 협소·급경사 등으로 시내 저상버스 운행이 불가한 노선을 제외하고 전 노선에 도입을 확대해나간다.

휠체어를 이용하는 교통약자를 위한 장애인 콜택시도 대기시간을 현재 32분에서 25분 수준으로 획기적으로 단축한다. 운전원을 증원해 가동률은 10% 이상 향상시키고, 차량대수도 늘려 법정대수의 기존충족률을 114%까지 높인다.

서울시는 "대기시간 단축을 위해 운전원 100명을 추가 투입해 차량 1대당 운전원을 1.3명 이상 확보해 나갈 예정"이라며 "이를 통해 현재 72% 수준의 장애인 콜택시 가동률을 10% 증가한 82%까지, 차량 법정대수 기존충족률을 2025년까지 150% 달성을 목표로 단계적으로 늘려나갈 계획"이라고 설명했다.

서울시는 앞으로도 지속적으로 교통약자의 이동 편의 증진을 위해 다양한 방안을 마련해 나간다. 인프라 확보뿐만 아니라, 편의시설들의 이용자 만족 향상을 위해 설문조사 및 성과 평가 등을 실시하고, 시민들이 필요로 하는 교통환경 조성에 집중해 나간다.

백호 서울시 도시교통실장은 “장애인 등 교통약자를 비롯한 모든 시민들이 서울 대중교통을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 지속적인 인프라 확충과 환경개선을 추진해 나가는 데 노력하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr