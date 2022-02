"원재료비·물류비 급등" 오리온, 지난해 영업이익… 전년比 0.9%↓

작년 매출 2조3594억…전년비 5.8% 증가

신제품 출시 및 해외시장 확대 효과

원재료 물류비 증가로 영업이익은 소폭 감소

[아시아경제 구은모 기자] 오리온은 지난해 연결 기준 영업이익이 3729억원으로 1년 전보다 0.9% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 9일 공시했다. 같은 기간 매출은 2조3594억원으로 5.8% 증가했다.

오리온 측은 전 법인에서 경쟁력 높은 신제품 출시 및 시장 확대로 매출액은 증가했지만 원재료비 및 물류비 급등 등으로 소폭 감소했다고 밝혔다.

법인별로 보면 한국과 베트남, 러시아 법인은 성상세를 보였으나, 중국 법인의 영업이익이 8.4% 감소했다.

오리온 한국 법인은 지난해 매출액이 전년 대비 5% 성장한 8074억원을 기록했고, 영업이익은 14.7% 성장한 1309억원으로 집계됐다. 지난해 44종의 신제품을 출시했고, 그 중 그래놀라 제품군의 매출이 전년 대비 43% 성장했다. 또 '닥터유' 브랜드도 48% 성장한 연매출 680억원을 달성하면 성장에 힘을 보탰다.

오리온 한국법인은 올해 건강기능식품 '닥터유 면역수'를 새롭게 출시하고, '닥터유 제주용암수' 제품군도 다양화해 음료 사업을 확대할 계획이다.

베트남 법인과 러시아 법인은 지난해 각각 최대 연매출을 달성했다. 베트남 법인은 매출액이 16.9% 성장한 3414억원, 러시아 법인은 31.4% 성장한 1170억원을 달성했다.

베트남에서의 고성장은 현지 소비 트렌드 변화에 맞춘 지속적인 신제품 개발에 따른 결과라는 분석이다. 쌀과자 '안'은 시장 점유율을 24%대로 끌어 올렸고, 양산빵 신제품도 연매출 175억원을 달성하는 성과를 거뒀다.

러시아 법인은 라즈베리 등 잼을 활용한 초코파이가 인기를 끌며 매출을 견인했다. 올해 상반기에는 트베리주 크립쪼바에 신공장 완공을 앞두고 있어 초코파이 공급량 확대, 파이 및 비스킷 신제품 등을 토대로 중앙아시아와 유럽까지 적극 공략할 방침이다. 다만 영업이익은 글로벌 원재료 가격 인상 및 루블화 약세 등의 영향으로 0.9% 감소한 168억원을 기록했다.

중국 법인의 경우 매출액이 1.7% 증가한 1조1095억원을 기록했지만, 영업이익은 8.4% 감소한 1678억원에 그쳤다. 원재료비 급등, 영업체제 전화 비용 증가, 2020년 일시적인 코로나19 정부보조금 혜택에 따른 역기저효과 등이 이유다.

오리온은 올해 중국 법인 제2 도약을 위한 토대를 다지는 데 집중할 방침이다. 중국 법인은 지난해 말 대표이사를 R&D 전문가로 선임하고, 영업과 마케팅 부문을 현지인 리더십으로 전환했다. 아울러 제조 원가 유지를 위해 통합물류시스템을 구축하고, 각종 신제품을 통해 시장 공략에 나설 계획이다.

오리온 관계자는 "글로벌 경기침체 속에서도 경쟁력 높은 신제품 출시, 신규 시장 개척 등으로 성장세를 이어갔다"며 "올해도 어려운 경영 환경이 지속될 것으로 예상되는 가운데 데이터 경영의 심화, 비효율 제거 등 전사 차원의 원가 관리를 통해 수익성 제고에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr