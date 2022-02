작년 서울에 집 산 외지인 '역대 최고'

안전투자·오세훈 재개발 기대

서울에 거주하지 않는 외지인들의 서울 주택 매입비중이 지난해 역대 최고치를 기록했다. 집값 급등에 따른 피로감과 대출규제, 기준금리 인상 등의 영향으로 지난해 하반기부터 서울 주택 매매 거래량이 하락세를 보이고 있지만 ‘서울 쏠림’ 현상은 여전하다는 방증이다.

9일 부동산 정보제공 업체 경제만랩이 한국부동산원의 매입자거주지별 주택매매거래량을 살펴본 결과에 따르면, 지난해 서울 주택 매매 거래량 12만6834건 중 외지인이 매입한 거래량은 3만4373건으로 비중은 27.1%에 달했다. 이는 한국부동산원이 관련 통계를 작성하기 시작한 2006년 이후 역대 가장 높은 비중이다.

외지인 주택 매입 비중이 가장 높은 곳은 강서구였다. 지난해 강서구 주택 매매 거래량 9583건 중 3214건이 타 지역 거주자가 매입해 외지인 매입 비중은 33.5%였다. 서울 25개 자치구 중 1위다. 이어 도봉구 32.8%, 양천구 32.4%, 구로구 32.1%, 용산구 31.8%, 관악구 31.0% 등 순이었다.

외지인의 서울 주택 매입 비중 상승은 서울 주택 공급 부족 문제와 함께 오세훈 서울시장의 재개발 추진에 따른 집값 상승 기대감이 반영된 결과로 풀이된다. 주택시장 하락기에도 서울 집값은 상대적으로 안전하다는 학습효과가 생긴 결과라는 해석도 나온다.

KB부동산의 주택가격동향에 따르면 지난해 1월 서울 주택 평균매매가격은 7억9741만원에서 1년 뒤인 올 1월에는 9억979만원으로 1년간 1억1238만원 상승했다. 또 서울·경기·인천 등 수도권 상위 20% 아파트의 평균 매매 가격이 지난달 15억9832만원에 달하는 반면, 광역시를 제외한 기타 지방의 상위 20% 아파트 평균 매매가격은 4억8819만원에 그쳤다. 이는 수도권 하위 40%(2분위) 평균 매매가격 4억9236만원 수준이다.

황한솔 경제만랩 리서치연구원은 "똘똘한 한 채를 사겠다는 인식이 자리잡으면서 지방에서 서울로 수요가 집중되는 모습을 보이고 있다"면서 "최근 집값이 꺾이고 있는 분위기지만 외지인들의 서울 주택 매입은 지속될 가능성이 높다"고 말했다.

