JW신약은 연결 기준 지난해 영업이익이 36억9681만원으로 흑자전환했다고 8일 공시했다.

지난해 매출액은 전년 대비 2.7% 감소한 1009억6610만원, 당기순이익은 17억1612만원으로 흑자전환한 것으로 집계됐다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr