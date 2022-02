[아시아경제 이관주 기자] NHN벅스 NHN벅스 104200 | 코스닥 증권정보 현재가 12,300 전일대비 200 등락률 +1.65% 거래량 697,906 전일가 12,100 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 NHN벅스" 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다 close 는 개별 기준 지난해 영업이익이 50억6275만원으로 전년 대비 264.2% 증가했다고 8일 공시했다.

매출액은 전년 대비 5.3% 줄어든 650억6084만원, 당기순손실은 전년 대비 99.9% 줄어든 425만원으로 집계됐다.

