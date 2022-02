넥슨, 지난해 영업익 18%↓…"올해 신작 앞세워 글로벌 시장 공략" (종합)

[아시아경제 강나훔 기자] 넥슨은 지난해 연결기준 매출 2조8530억원(2745억엔), 영업이익 9516억원(915억엔)을 기록했다고 8일 밝혔다. 전년보다 각각 6%, 18% 감소한 수치다. 순이익은 104% 증가한 1조1943억원(1149억엔)으로 집계됐다.

지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 18% 감소한 5639억원(543억엔)을 기록했고, 영업이익은 81% 감소한 309억원(30억엔)으로 나타났다. 순이익은 전년 동기 대비 흑자전환했다.

넥슨은 지난해 11월 글로벌 출시한 ‘블루 아카이브’의 전망치를 뛰어넘는 매출 호조와 ‘서든어택’이 전년 대비 2배 이상의 연매출 성장을 기록하며 선전했으나, 2020년 연간 모바일 매출 역대 최대 기록으로 인한 기저효과로 인해 매출과 영입이익의 감소를 면치 못했다.

오웬 마호니 넥슨 일본법인 대표는 이번 실적에 대해 "2021년은 주요 라이브 게임들의 꾸준한 흥행 속에서 대형 신규 IP 개발에 전사 역량을 집중했던 한 해였다"라고 평하면서 "올해 자사 최고의 기대작들을 출시하는 만큼 새로운 성장 동력 확보를 위해 총력을 기울이겠다"고 말했다.

넥슨은 올해 시그니처 지식재산(IP)을 앞세워 글로벌 시장 공략에 나설 예정이다. 먼저 넥슨의 대표 IP 중 하나인 ‘던전앤파이터’를 모바일로 재해석한 ‘던전앤파이터 모바일’을 다음달 24일 출시한다.

네오플의 액션 장르 개발 노하우를 총 집약한 최고 기대작 ‘던전앤파이터 모바일’은 원작 고유의 호쾌한 액션성을 모바일 플랫폼으로 녹여낸 액션 RPG다. 지난해 12월 단 6시간 동안 진행한 게릴라 테스트에서는 수십만 명의 이용자가 몰리며, 수동 전투와 2D 도트그래픽, 편리한 스킬 사용 등 게임성에 대한 호평을 받았다.

글로벌 멀티 플랫폼 레이싱 게임 ‘카트라이더: 드리프트’도 올해 출시를 목표로 개발 중이다. ‘카트라이더’ IP를 4K UHD 고해상도 그래픽으로 구현한 차세대 캐주얼 레이싱 게임이다. 지난해 12월 진행한 CBT(비공개테스트)의 피드백을 반영해 완성도를 높이는 중이다.

장르와 플랫폼을 넘나드는 신작으로 라인업도 대폭 강화한다. 먼저 온라인 신작 ‘커츠펠’이 지난 1월부터 사전등록을 진행 중이다. 이는 애니메이션 풍의 3인칭 배틀 액션 장르 게임으로 액션감과 매력적인 캐릭터가 특징이다.

지난 26일 콘셉트 이미지를 처음 공개한 넷게임즈의 MMORPG 신작 ‘HIT2’도 2022년 출시를 목표로 개발 중이다. 넥슨 모바일 게임의 한 획을 그었던 액션 RPG ‘HIT’의 세계관을 계승한 게임으로 모바일과 PC 멀티 플랫폼으로 출시 예정이다.

신규 오리지널 IP를 기반으로 한 타이틀도 준비 중이다. ‘Project ER’은 MMORPG 장르에서 최상위 플레이어들의 전유물이었던 공성전의 진입 장벽을 대폭 낮춘 점이 특징이다. 누구나 거점을 차지할 수 있는 ‘공성전의 대중화’를 테마로 설계한 ‘Project ER’은 넥슨에서 역대 최대 규모의 개발 인원이 참여한 프로젝트로 알려져 있다.

넥슨은 아울러 올해 미디어의 경계를 허문 종합 엔터테인먼트 콘텐츠사로 도약한다는 계획이다. 최근 세계적인 영화감독 루소형제가 설립한 글로벌 엔터테인먼트 제작사 AGBO에 4억달러 규모의 전략적 투자를 단행, 자사가 보유·개발 중인 IP의 활용 범위 확장에 나서며 추가 성장 모멘텀 확보에 박차를 가하고 있다.

또 YG엔터테인먼트, 네이버, 위지윅스튜디오, 엔피 등 4개사와 협력해 YN C&S 합작법인도 설립했다. YN C&S가 조성한 인프라를 활용하면 넥슨의 IP를 바탕으로 한 콘텐츠 제작이 가능해질 전망이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr