누구나 볼 수 있어요 … 경남교육청, 올해 살림살이 대국민 공개

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경상남도교육청은 8일 재정공시심의위원회를 열어 2022년 도 교육청 예산 세입·세출 운용 상황 등 8개 분야에 속한 29개 지방 교육재정 공시 항목을 공개한다.

경남교육청의 22년 예산 기준 교육재정공시에 따르면 올해 살림 규모는 기금 포함 총 6조 5578억원으로 전년도 본예산 대비 1조1962억원이 증가했다.

재정 운용 자율성을 나타내는 재정자주도는 90.2%이다.

재정공시 내용은 오는 11일부터 도 교육청 누리집에서 볼 수 있으며, 추후 지방 교육재정 알리미를 통해 17개 시도교육청의 살림살이를 비교할 수 있다.

이경구 정책기획관은 “국민의 알 권리를 위해 재정 운용 결과와 주민의 관심 사항을 적극적으로 공개하고, 합리적인 재원 배분과 재정 건전성을 강화하는 데 더욱 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 강새롬 기자 renewed@asiae.co.kr