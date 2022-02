전남소방, 안전하게 원거리 소방활동 펼친다…중형 소방헬기 취항

임무 수행 범위 확대·소방대원 안전성 강화 기대

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부가 도서·산간이 많은 전남지역에서 안전하게 원거리 소방활동을 펼칠 수 있는 중형급 신형 헬기를 띄운다.

전남소방본부는 8일 영암 119항공대에서 중형 소방헬기(AW139) 취항식을 개최했다고 밝혔다.

새로 취항하는 중형 소방헬기는 이탈리아 레오나르도사에서 제작한 기종이다.

중간 연료 보급 없이 700㎞ 이상을 비행할 수 있어 도서·산간이 많은 전남에 효용이 클 것으로 기대된다.

특히 첨단 항법장치로 야간에도 임무 수행이 가능하고 EMS 등 각종 응급의료장비를 장착해 위급한 환자를 이송할 수 있다.

착륙이 어려운 산악지역에서도 구조임무를 할 수 있다.

기존 헬기에는 탑재하지 않았던 헬리콥터 부양장치, 공중 및 지상 충돌 경보장치 등을 갖춰 해상 비행과 계기 비행이 가능해짐에 따라 임무 범위가 확대되고 안전성도 높아졌다.

전남도 관계자는 “안전한 전남 만들기에 최선을 다하는 소방본부와 소방헬기 담당 직원의 노고에 격려와 감사의 말씀을 드린다”며 “중형 소방헬기 취항을 계기로 도민이 안전한 행복전남을 위해 더욱 최선을 다할 것”을 당부했다.

전남소방본부 관계자는 “이번 중형 헬기 도입으로 소방 사각지역 해소와 구조대응 능력 향상이 기대된다”며 “도민의 생명과 재산 보호를 위해 매진하겠다”고 말했다.

