오피스텔 공사 현장에서 추락사한 것으로 추정

경찰 "중대재해법 적용 여부 등 조사 진행 중"

[아시아경제 오규민 기자] 서울의 한 공사 현장에서 60대 남성이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

서울 마포경찰서는 8일 오전 7시 48분께 마포구 노고산동의 한 오피스텔 공사 현장에서 A씨(65)가 숨져 있는 것을 발견했다고 밝혔다.

경찰과 소방이 신고를 받고 출동했으나 A씨는 이미 머리를 심하게 다쳐 이미 사망한 상태였다.

경찰 관계자는 “추락으로 사망한 것으로 추정한다”며 "중대재해법 적용 여부 등 조사를 진행 중”이라고 밝혔다.

