[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 가톨릭대 인천성모병원이 보건복지부 주관 '권역 정신응급의료센터 운영 사업' 공모에 선정됐다고 8일 밝혔다.

권역 정신응급의료센터는 자·타해 위험이 높은 정신응급환자가 내원하면 응급의학과와 정신건강의학과 진료를 동시에 제공해 신체적·정서적 안정을 신속하게 도모한다.

시는 국비 2억8000만원에 시비 2억8000만원을 보태 인천성모병원과 함께 다음 달 센터 운영을 목표로 준비에 박차를 가할 예정이다.

기존 응급의료센터 내 정신응급환자 전용 병상 2개를 마련하고, 전담전문의 등 인력 5명을 추가 채용한 후 본격 운영을 시작한다.

시는 센터가 문을 열면 내·외과적 진료(처치)와 정신과적 평가가 동시에 가능한 24시간 정신응급상황 대응 체계를 갖추게 될 것으로 기대하고 있다.

