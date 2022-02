대원전선, 지난해 영업익 23억원…전년 대비 46%↓

[아시아경제 이정윤 기자] 대원전선 대원전선 006340 | 코스피 증권정보 현재가 1,920 전일대비 100 등락률 +5.49% 거래량 17,797,882 전일가 1,820 2022.02.08 12:40 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일고점에서 대량 매도하는 대선 테마주…소액 투자자 손실 우려 close 은 연결 기준 지난해 영업이익이 전년보다 45.9%% 감소해 23억1229만원으로 집계됐다고 8일 공시했다.

매출은 전년 대비 29.4% 증가한 4752억7576만원이며 당기순이익은 40.6% 감소한 13억7545만원이라고 공시했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr