파운드리에 돈 쏟아붓는 인텔…'생태계 확장' 사활 건 기업들

'광폭 행보' 인텔, 10억달러 규모 펀드 조성 발표

삼성도 해마다 SAFE 포럼 개최하는 등 생태계 조성 집중

[아시아경제 이혜영 기자] ‘파운드리(반도체 위탁생산) 대격전’을 예고한 글로벌 반도체 기업들이 생태계 구축에 사활을 걸었다. 파운드리 재진입을 선언한 인텔은 생태계 확보를 위한 대규모 펀드를 조성하며 TSMC와 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,500 전일대비 500 등락률 +0.68% 거래량 5,581,765 전일가 73,000 2022.02.08 11:31 장중(20분지연) 관련기사 기관 투심 회복, 대형주 '활짝'…국내 증시 소폭 오름세“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'돈 먹는 하마' LG엔솔 여진 진정세…코스피, 오후 낙폭 축소 close 추격에 나섰다.

반도체 생태계 조성에 공을 들여 온 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,500 전일대비 500 등락률 +0.68% 거래량 5,581,765 전일가 73,000 2022.02.08 11:31 장중(20분지연) 관련기사 기관 투심 회복, 대형주 '활짝'…국내 증시 소폭 오름세“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'돈 먹는 하마' LG엔솔 여진 진정세…코스피, 오후 낙폭 축소 close 는 올해도 파트너사들과의 협력을 지속·강화하며 파운드리와 시스템반도체 혁신에 속도를 높일 계획이다.

7일(현지시간) 인텔의 독립 파운드리 사업부인 IFS는 파운드리 혁신 생태계 구축을 위해 10억달러(약1조2000억원) 규모의 펀드 ‘액셀러레이터(Accelerator)’를 조성한다고 발표했다. 인텔은 이 펀드를 통해 전자설계자동화(EDA), 설계자산(IP) 등 설계 서비스와 관련한 스타트업 및 주요 기업들과 협업을 강화하고 기술 플랫폼을 공유해 고객 혁신을 이뤄가겠다는 전략이다.

팻 겔싱어 인텔 최고경영자(CEO)는 생태계 펀드 출범에 대해 "반도체 설계 생태계는 인텔의 파운드리 부문 성공에 매우 중요하다"면서 "생태계 조성 펀드와 오픈 칩릿 플랫폼을 통해 칩 아키텍처 전반에 걸쳐 파괴적인 기술을 개발할 수 있는 생태계를 운영해 갈 것"이라고 자신했다.

차세대 첨단 패키징 공정 지원 및 기술 공유를 강조한 인텔은 관련 기술을 고객사와 공유할 것으로 보인다. 또 칩 설계를 위한 개방형 명령어집합구조(ISA)인 '리스크-파이브(RISC-V)'의 외연을 확장해 나갈 방침이다.

한때 ‘반도체 절대강자’였던 인텔은 주력인 중앙처리장치(CPU) 분야 고전과 기술 경쟁 속도전에서 밀리며 위상이 떨어진 상태다. 지난해에는 ‘반도체 1위’ 타이틀을 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,500 전일대비 500 등락률 +0.68% 거래량 5,581,765 전일가 73,000 2022.02.08 11:31 장중(20분지연) 관련기사 기관 투심 회복, 대형주 '활짝'…국내 증시 소폭 오름세“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'돈 먹는 하마' LG엔솔 여진 진정세…코스피, 오후 낙폭 축소 close 에 뺏기는 등 위기를 맞았다.

타개책으로 'IDM 2.0'을 발표하며 파운드리 재진입을 선언한 인텔은 미국 애리조나와 오하이오에 파운드리 공장을 건설하고 각각 200억달러씩 총 400억달러 투자를 결정하며 승부수를 던졌다. 미국 정부와 의회도 520억달러 규모의 반도체 지원 법안을 추진하며 막대한 자금 투입이 가시화된 상태다.

파운드리 기업들은 ‘쩐의 전쟁’이 본격화 될수록 파운드리 생태계 조성과 확장 중요성이 커질 것으로 보고 있다. 기술 고도화와 최첨단 공정 도입, 설계 난이도 상승 등이 맞물리면서 파운드리 기업 입장에서는 최대한 많은 팹리스(설계 전문기업)들을 생태계로 끌어들이는 것이 사업 성패에 결정적인 요소가 되기 때문이다.

파운드리 생태계 조성의 개척자인 TSMC도 VCA(Value Chain Aggregator)를 구축, 고객사의 칩 설계를 지원하는 파트너사들의 경쟁력 확보를 위해 고군분투 하고 있다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,500 전일대비 500 등락률 +0.68% 거래량 5,581,765 전일가 73,000 2022.02.08 11:31 장중(20분지연) 관련기사 기관 투심 회복, 대형주 '활짝'…국내 증시 소폭 오름세“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'돈 먹는 하마' LG엔솔 여진 진정세…코스피, 오후 낙폭 축소 close 도 장기적인 안목으로 파운드리 생태계를 구축해왔다. 삼성은 2018년 파운드리 생태계 구축을 위한 ‘SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem)’ 프로그램을 공개, 2019년부터 해마다 포럼을 열고 기술 동향 공유 및 협력을 강화하고 있다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,500 전일대비 500 등락률 +0.68% 거래량 5,581,765 전일가 73,000 2022.02.08 11:31 장중(20분지연) 관련기사 기관 투심 회복, 대형주 '활짝'…국내 증시 소폭 오름세“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'돈 먹는 하마' LG엔솔 여진 진정세…코스피, 오후 낙폭 축소 close 는 이를 통해 파트너사에 반도체 설계 및 생산에 필수적인 EDA·IP를 비롯해 클라우드·디자인·패키지 등 각 분야 솔루션을 설명하고 협의하는 기회를 제공한다. 지난해 11월 열린 포럼에서는 ‘퍼포먼스 플랫폼 2.0’을 주제로 최첨단 공정 기반 칩 구현에 필요한 솔루션 강화 방안을 논의하고 파트너사와의 인프라를 확대했다.

이를 통해 올해 상반기 양산 예정인 3나노 GAA(Gate-All-Around) 구조에 최적화된 설계 인프라와 2.5D·3D 패키지 설계 솔루션, 인공지능 기반의 EDA 등 80개 이상의 EDA 툴 및 기술을 확보했다.

김양팽 산업연구원 전문연구원은 "파운드리 기업이 고객 확보를 하기 위해서는 생태계 조성이 매우 중요하다"며 "파운드리가 설계 업체를 최대한 많이 확보하고 IP 등을 공유하는 생태계를 탄탄히 구축해 놓는 것은 글로벌 기업들의 선택을 받기 위한 필수 요건이고 이것이 곧 파운드리 생존과 경쟁력으로 직결된다"고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr