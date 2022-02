고창군, 가칭 ‘고창군립중앙도서관’ 명칭 공모

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군은 오는 28일까지 군민을 대상으로 ‘(가칭)고창군립중앙도서관’ 명칭을 공모한다고 8일 밝혔다.

건립될 도서관은 낮은 건물 높이와 비대칭적인 지붕이 내는 착시효과로 한국 전통 건축의 아름다움을 살렸다.

기존 어디에도 없는 도서관의 형태를 갖춰 대한민국은 물론 세계적인 랜드마크로 100년 뒤에도 역사적 가치와 지역의 정체성을 대표하는 복합 문화공간이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

설계를 맡은 유현준 건축가(홍익대 교수)는 큰 나무 아래서 책을 읽는 느낌을 내기위해 도서관을 목구조로 설계했다.

단일 건물로는 가장 긴 100m에 가까운 기다란 박공지붕에 친환경 태양광 전지를 얹었다.

도서관은 내달 착공해 2년 뒤 완공을 목표로 하고 있으며 사람을 모이게 하고 소통하게 만드는 건축의 힘을 발휘할 것으로 전망하고 있다.

이번 명칭 공모는 고창군민이면 누구나 참여할 수 있으며, 제안된 명칭을 대상으로 선정기준에 의거(고창군의 역사적 가치와 정체성, 상징성, 창의성을 반영한 참신하면서도 기억하기 쉬운 명칭) 후보작을 선정한다.

군은 군민 설문 조사를 거쳐 당선작을 선정할 계획이며 명칭 당선작은 부상으로 지역화폐를 지급한다.

공모 참여는 신청서를 고창군 및 군립도서관 홈페이지에서 내려받아 작성 후 직접 방문 또는 우편, 이메일, 팩스로 제출하면 된다.

자세한 사항은 군청 및 군립도서관 홈페이지를 참조하거나, 고창군립도서관으로 문의하면 된다.

고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr