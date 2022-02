신영그룹은 신영건설 신임 대표이사로 김학진(58) 전 두산건설 전무를 선임했다고 8일 밝혔다.

1991년 고려산업개발에서 건설업계에 첫발을 내딛은 김 신임 대표는 2006년부터 지난해까지 두산건설 주택·개발·분양 사업 등을 담당하며 전무까지 올랐다. 2019년에는 주택산업발전에 대한 공로를 인정받아 대한민국 산업포장을 수상했다.

