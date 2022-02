[특징주]LG엔솔, 실적까지 '겹호재'…4거래일 연속 급등세

[아시아경제 지연진 기자] LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 574,000 전일대비 26,000 등락률 +4.74% 거래량 908,474 전일가 548,000 2022.02.08 09:59 장중(20분지연) 관련기사 LG엔솔, 3년 만에 '흑자전환'…"올해 배터리 6.3조 투자"(상보)[속보]LG엔솔, 작년 영업익 7685억원…전년比 흑자전환'LG엔솔 블랙홀'이 끌어내린 증시…위드코로나 효과 약보합 마감 close 이 4거래일 연속 급등세를 보이고 있다.

LG엔솔은 8일 오전 9시38분 기준 전일대비 4.56%(2만5000원) 오른 57만3000원에 거래되고 있다. 이번주 2차전지 ETF에 편입되고 이달부터 주요 지수에 편입되면서 패시브 자금이 몰릴 것이라는 기대감 속에서 호실적이 발표되면서 주가를 견인한 것으로 풀이된다.

앞서 LG엔솔은 이날 지난해 연간 기준 매출 17조8519억원, 영업이익 7685억원을 각각 기록했다고 밝혔다.

매출은 전년(2020년) 대비 42% 증가했고 영업익은 2895억원 적자에서 흑자 전환했다. 영업이익률은 4.3%였다.

이는 GM·에너지저장장치(ESS) 리콜 관련 비용 및 경쟁사 합의금 등 일회성 요인들이 포함된 금액이다. 일회성 비용을 제외하면 지난해 매출은 16조8597억원, 영업이익은 9179억원이라고 LG엔솔은 설명했다.

LG엔솔은 "차량용 반도체 공급 부족, 주요 원자재 가격 상승 등 대외 경영 악재로 연 매출 목표였던 18조9000억원에는 다소 못 미쳤지만 글로벌 전기차 수요가 증가하고 수율(결함이 없는 합격품 비율) 등 생산성 개선 노력을 바탕으로 전년보다 매출은 크게 늘었다"고 말했다.

