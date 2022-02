[아시아경제 이이슬 기자] 영화 '이상한 나라의 수학자'가 3월 9일 개봉한다.

8일 쇼박스는 이같이 밝히며 영화의 스틸을 공개했다.

'이상한 나라의 수학자'(감독 박동훈)는 신분을 감추고 고등학교 경비원으로 일하는 탈북한 천재 수학자가 수학을 포기한 학생을 만나며 벌어지는 이야기를 그린다.

배우 최민식이 탈북한 천재 수학자 이학성으로 분해 스크린에 복귀한다. 익숙한 유니폼을 입은 학성은 신분을 숨긴 채 야간 경비원으로 살아간다. 학성은 수학을 포기한 고등학생 한지우(김동휘)를 만나 수학의 흥미로움과 올바른 답을 찾아가는 과정을 가르치게 된다.

대한민국 상위 1% 자사고인 동훈 고등학교 수학 교사이자 한지우의 담임인 근호(박병은)와 이학성의 유일한 벗이 되어주는 기철(박해준), 당찬 성격을 지닌 한지우의 친구 보람(조윤서) 등 다채로운 캐릭터가 극을 채운다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr