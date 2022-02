NS홈쇼핑, 깜짝 타임찬스 이벤트…“평일 쇼핑하면 15% 할인혜택”

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 이달 28일까지 평일 특정 시간대에 할인혜택을 주는 ‘깜짝 타임찬스’를 운영한다고 8일 밝혔다.

깜짝 타임찬스는 월~금 오전 11시부터 오후 5시까지 방송하는 NS홈쇼핑 TV상품을 모바일 애플리케이션(앱)으로 구매 결제 시 15% 할인혜택을 주는 이벤트이다.

참여 방법은 NS홈쇼핑 앱의 이벤트 페이지에서 15% 쿠폰을 다운로드 후 상품 구매 시 적용해 사용하면 된다. 해당 할인쿠폰은 매일 아이디 당 1회 다운로드 가능하며, 받은 당일 오후 7시까지만 사용할 수 있다.

NS홈쇼핑 관계자는 “외출과 오프라인 쇼핑에 대한 부담감이 다시 커지는 요즘 집에서도 편하게 쇼핑을 하실 수 있도록 평일 낮 시간대에 깜짝 타임찬스를 마련했다”며 “기분 좋은 할인혜택과 함께 건강정보부터 힐링 아이템까지 만날 수 있는 깜짝 타임찬스에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr