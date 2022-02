생활공작소, 美 최대 플랫폼 아마존 공식 입점…"해외진출 지속 추진"

소비자 선호 높은 '고무장갑' '일회용 수세미' 선보여

"미국 내 유통 채널 확대 및 현지 마케팅 활동에 집중"

[아시아경제 김보경 기자] 생활용품 전문 브랜드 '생활공작소'가 미국 최대 전자상거래 플랫폼 아마존에 공식 입점했다고 8일 밝혔다.

생활공작소는 이번 아마존 입점을 통해 미국 현지 시장에서 강력한 온라인 유통 채널을 확보하게 됐다. 이를 계기로 온라인뿐만 아니라 미국 내 오프라인 유통 채널까지 적극 개발·육성해 나갈 방침이다.

입점 첫 제품으로 현지 소비자들의 선호도가 높은 '고무장갑'과 '일회용 수세미'를 선보였다. 고무장갑은 100% 천연 라텍스를 사용해 온도 변화에도 변형이 없고 부드러운 착용감이 특징이다. 일회용 수세미는 키친타월처럼 간편하게 한 장씩 사용할 수 있어 위생적이다.

향후에는 주방세제, 테이프 클리너, 주방매트 등 입점 품목을 지속적으로 확장해 현지 소비자들에게 다양한 생활공작소의 제품을 선보일 예정이다.

앞서 생활공작소는 싱가포르, 홍콩, 대만, 일본, 동남아시아 등 10여개의 해외 시장에 진출하며 외연 확장에 힘을 쏟고 있다. 지난해 9월에는 몽골의 수도인 울란바토르 내에 위치한 이마트 3개 전 지점에 입점했으며, 11월에는 러시아 대표 온라인 쇼핑몰 '오존(OZON)'에 진출하는 등 글로벌 인지도를 넓혀가고 있다.

생활공작소 관계자는 "미국 아마존 입점을 교두보 삼아 더욱 다양한 해외 시장 진출을 지속적으로 추진해 나갈 것"이라며 "미국 내 자사 브랜드의 인지도와 실적 증대를 위해 점진적인 유통 채널 확대 및 현지 마케팅 활동에 집중할 계획"이라고 말했다.

