제일제면소, '용기내 챌린지' 동참…"다회용기 이용하면 40% 할인"

[아시아경제 송승윤 기자] CJ푸드빌이 운영하는 제일제면소가 플라스틱 사용 줄이기에 동참하는 ‘용기내 챌린지’에 동참한다.

제일제면소는 오는 28일까지 포장 주문 시 다회용기를 가져올 경우 전골 2종을 40% 할인해 제공하기로 했다고 8일 밝혔다. '용기내 챌린지'는 용기(勇氣)를 내서 용기(容器)에 식재료나 음식을 포장해 오자는 의미로 불필요한 플라스틱 사용을 줄이자는 취지에서 시작된 환경 운동이다.

제일제면소는 지난달 올림픽공원점에서 다회용기 이용 시 전골 2종 할인 혜택을 제공하는 이벤트를 시범적으로 운영한 바 있다. 이 결과 전월 동 기간 대비 포장 주문량이 약 2.3배 가량 증가했었다.

용기내 챌린지의 취지에 공감하고 참여하는 고객들이 많아 이번엔 시행 매장을 5곳으로 확대 적용했다. 시행 매장은 제일제면소 올림픽공원점, 여의도IFC몰점, 서울역사점, 서울스퀘어점, 제일제당센터점이다. 다회용기 포장 할인 메뉴는 '모둠 우동 전골', '얼큰 왕만두 전골'로 한정된다. 타 쿠폰, 행사 및 제휴 할인카드는 중복 적용되지 않는다.

CJ푸드빌 관계자는 “플라스틱 사용 줄이기에 동참하는 고객들을 응원하고 용기내 챌린지를 확산하기 위해 할인 혜택을 마련했다”며 “제일제면소는 앞으로도 환경과 지속가능성의 가치를 실천할 수 있는 다양한 활동을 전개할 계획”이라고 말했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr