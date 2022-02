경기도, '다기능 길어깨(갓길)' 정비‥ 보행자 통행 공간 확보

보행자 또는 휠체어 이용자 통행 공간으로 개선

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 올해부터 도 내 지방도의 '길어깨(갓길)'를 보행자 통행 공간으로 바꾸는 정비 사업을 추진한다.

8일 도에 따르면, 일일 보행자 수가 150인 이상인 지방도는 기존 '지방도 보도 설치 사업'으로 추진하고, 150인 미만인 지방도는 보도 대신 다기능 길어깨(갓길)로 바꾼다.

지방도의 길어깨(갓길)를 보행자 또는 휠체어 이용자가 차량으로부터 안전하게 통행할 수 있도록 보행 공간의 최소 유효 폭은 1.2m로 한다.

포장재는 유지·관리가 수월하고 공사비가 저렴한 아스팔트 또는 시멘트를 이용할 방침이다.

단, 지방도 특성에 따라 일부 구간은 보도를 설치하고, 일부 구간은 다기능 길어깨(갓길)를 병행한다.

향후 다기능 길어깨 설치구간에 대한 주민 만족도를 실시, 교통 약자에 대한 미비점 등을 보완해 나갈 예정이다.

앞서 도는 2017년부터 2024년까지 도 관리 지방도 중 188곳(196km)을 대상으로 보도 설치 사업을 벌여 90곳(85km)을 완료했다.

그러나 전체 도 관리 지방도 1754.1km 중 보도가 설치된 곳은 25.7%(450.8km)에 불과했다.

이에 도는 지난해 12월 경기연구원과 '지방도 보도 설치 기준 개선방안'을 도출, '다기능 길어깨 정비사업'을 추진케 됐다.

김창욱 도로안전과장은 "이번 지방도 다기능 길어깨 정비사업으로 안전한 보행 공간이 더욱 확대될 것"이라며 "효율적인 보도 유지·관리로 예산 절감에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr