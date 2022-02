‘아프간인 특별기여자’ 157명 울산 정착 … 가장 29명 현대중공업 협력업체 취업

동구 주민 “한꺼번에 많은 특정종교 외국인 오는데 주민동의도 없이” 반발

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 탈레반이 장악한 고국을 떠나 지난해 8월 한국에 입국한 아프가니스탄인 특별기여자 157명이 울산에 정착하기 시작했다.

이들은 지난 7일 전남 여수에 있는 임시생활시설을 떠나 울산에 도착했다. 이날 29가구 157명이 퇴소해 모두 울산으로 향했고, 남은 7가구 40명은 오는 9일 퇴소할 것으로 알려졌다.

주아프간 한국대사관 등에서 우리 정부를 도왔던 아프가니스탄인 기여자와 가족은 탈레반 재집권으로 고국을 떠나야 했다.

특별기여자 신분으로 입국해 충북 진천과 전남 여수의 임시 생활시설에서 한국어와 풍습 등을 익힌 뒤 울산 현대중공업 협력업체에 채용돼 울산으로 거처를 옮긴 것이다.

성인인 아프간 특별기여자들은 이날부터 현대중공업에서 마련한 동구 서부동 현대중공업 옛 사택 아파트에 주거하며 정착생활에 들어간다.

이들 가구 가장 29명은 현대중공업 엔진기계사업부 여러 협력업체에 취업이 확정됐다. 이들은 업무를 위한 교육을 받은 후 다음 주부터 일을 시작할 예정이다.

이들은 여수 해양경찰교육원에서 기초 법질서와 금융·시장경제 이해 등 정착을 위한 프로그램을 받아왔다.

이날 울산에 터전을 잡은 특별기여자는 입국 당시 79가구 391명 가운데 40.2%이다.

일자리 문제 등으로 울산에 정착하기를 희망하는 특별기여자가 많았던 것으로 알려졌다.

특별기여자 가족 중 학령인구는 64명으로, 인근 초·중·고교에 각각 배정될 예정이다.

법무부는 울산출입국·외국인사무소, 울산시 동구청과 교육청, 대한적십자사 등과 협력해 이들의 지역사회 정착과 자립을 지원할 예정이다.

시민단체인 울산시민연대는 이날 “아프가니스탄 가족을 따뜻하게 환영한다”는 내용의 성명서를 냈다.

울산시민단체들은 일부에서 이들을 분산 수용해야 한다는 주장에 대해 “의지할 곳이라고는 가족과 29가구뿐인 이들을 특정 종교를 가졌다는 이유로 떨어뜨려 놓자는 주장에 부끄러워하고 반성해야 한다”고 비판했다.

또 “종교차별과 외국인 차별 요구에 흔들려선 안되며, 냉대가 아닌 따뜻한 환대로 맞이하는 울산을 보여줘야 할 것”이라고 주장했다.

반면 울산 동구지역 주민들은 “외국인의 집단 거주 같은 중요한 문제를 주민과 전혀 협의하지 않고 일방적으로 결정하는 것은 주민에 대한 예의와 상식을 잃은 처사”라며 반발하고 있다.

주민 A씨는 “종교와 생활이 다른 외국인이 한꺼번에 여러명이 우리 동네에 이주하는 것은 지역주민에겐 큰 문제일 수 있다”며 “인류애를 논하기 전에 실제 마주치는 현실에 대한 준비가 전혀 안돼 있다”고 갑작스러운 이주 소식에 난감해하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr