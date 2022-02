경북도, 국회 찾아 군위군 대구편입 법률 통과 설득 나서

7일 하대성 경제부지사 지역구 의원과 회동



통합신공항·대구경북 상생발전 협력 요청

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북도 하대성 경제부지사가 지난 7일 국회를 방문해 추경호 국민의힘 원내수석부대표를 비롯한 대구 경북 국회의원들을 만나 군위군의 대구시 편입 법률안 처리에 협조해 줄 것을 요청했다.

하 부지사는 2월 국회 임시회에서 ‘경상북도와 대구시 간 관할구역 변경에 관한 법률’이 통과될 수 있도록 노력해 달라고 주문했다.

이날 회동은 ‘군위군 대구편입 법률’ 처리와 관련해 대구 경북 의원들의 중지를 모으기 위해 추경호 국민의힘 원내수석부대표의 제안으로 이뤄졌다.

수석부대표를 비롯한 국회의원 9명과 하대성 경북도 경제부지사, 권영진 대구시장이 참석한 가운데 비공개로 진행됐다.

회의를 주재한 추경호 국민의힘 원내수석부대표는 “대구지역 의원들은 당초 약속이 지켜져야 한다는데 의견을 같이했다”며 “경북지역 국회의원들은 9일 다시 한번 회동을 갖고 군위군 대구편입과 관련된 의견을 모으기로 했다”고 말했다.

권영진 대구시장은 “20년 7월 대구?경북 모든 국회의원이 군위군의 대구 편입에 동의했다”며 “이번 회기 내 군위군 대구 편입관련 법안을 통과시켜 주민과의 약속을 지키는 국회의 모습을 보여주길 바란다”고 법안 통과를 요청했다.

하대성 경북도 경제부지사는 “대구경북의 미래인 대구?경북통합신공항 건설이 성공적으로 추진될 수 있도록 국회의원들의 대승적 결단과 협조를 바란다”며 “군위군의 대구 편입은 관할구역 변경을 넘어 대구경북 상생발전의 새로운 계기가 될 것”이라고 말했다.

