[아시아경제 황윤주 기자] 두산퓨어셀은 셸(Shell International Trading and Shipping Company Ltd), 한국조선해양과 컨소시엄을 구성해 선박용 연료전지 실증을 위한 협력의향서(LOI)를 체결했다고 7일 공시했다.

두산퓨얼셀은 "600kW 고체산화물 연료전지(SOFC)를 선박의 보조동력장치로 활용하는 실증 프로젝트"라며 "당사는 선박용 SOFC 시스템의 개발 및 공급을 담당하고 Shell은 실증 프로젝트 관리 선박의 발주 및 운영을, 한국조선해양㈜는 선박의 설계 및 건조를 담당할 예정이다"라고 설명했다.

