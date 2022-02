[올림픽]최민정, 500ｍ 준준결승서 장위팅·폰타나와 경쟁

황대헌은 준준결승서 싱키 크네흐트·사오린 산도르 류 만나

여자 쇼트트랙 대표팀 간판 최민정(성남시청)이 2022년 베이징 동계올림픽 500m 준준결승에서 중국의 신성 장위팅과 맞붙는다. 최민정은 7일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열리는 쇼트트랙 여자 500m 준준결승에서 3조에 배치됐다. 장위팅을 비롯해 이탈리아의 베테랑 아리안나 폰타나, 러시아올림픽위원회(ROC) 소피아 프로스비르노바, 벨기에 한느 드스멧과 경쟁한다. 준결승 티켓은 네 조 1·2위 선수와 기록이 빠른 3위 두 선수에게 돌아간다.

장위팅은 지난 5일 2000m 혼성계주에서 금메달을 딴 선수다. 최민정은 당시 예선을 뛰었으나 박장혁(스포츠토토)이 넘어져 준결승에 오르지 못했다. 폰타나는 지난 네 차례 올림픽에서 금메달 한 개, 은메달 두 개, 동메달 다섯 개를 목에 건 선수다. 2000m 혼성계주에서도 은메달을 획득해 동계올림픽 쇼트트랙 역대 최다 메달 획득 기록을 세웠다. 국제빙상경기연맹(ISU) 2021-2022시즌 월드컵 1~4차 대회 여자 500m에서 금메달 한 개, 은메달 세 개를 땄을 만큼 단거리에 일가견이 있다. 최민정은 올 시즌 월드컵 시리즈 여자 500m에서 한 번도 폰타나를 이기지 못했다.

남자 1000m에 출전하는 황대헌(강원도청)은 준준결승 4조에 배치됐다. 네덜란드 싱키 크네흐트, 헝가리 사오린 산도르 류, 중국 리원룽 등 강자들과 경쟁한다. 하나같이 메달권에 근접한 선수들이다. 이준서(한국체대)는 2조, 박장혁은 1조에서 레이스를 펼친다. 준결승 진출권은 각 조 1·2위 선수와 기록이 빠른 3위 두 선수에게 주어진다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr