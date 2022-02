[특징주] 크래프톤, NFT 사업 추진기대감에 4%↑

[아시아경제 이민지 기자] 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 303,500 전일대비 15,000 등락률 +5.20% 거래량 462,641 전일가 288,500 2022.02.07 15:06 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]크래프톤 '배그 뉴스테이트' 기대치 미달…신규작 2종 기대"미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 우리사주 반대매매 위기에…장병규 크래프톤 의장 "책임감 무겁다" close 이 대체불가능토큰(NFT) 관련 파트너십 확보에 나섰다는 소식이 전해지자 4% 넘게 상승 중이다.

7일 오후 2시 30분 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 303,500 전일대비 15,000 등락률 +5.20% 거래량 462,641 전일가 288,500 2022.02.07 15:06 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]크래프톤 '배그 뉴스테이트' 기대치 미달…신규작 2종 기대"미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 우리사주 반대매매 위기에…장병규 크래프톤 의장 "책임감 무겁다" close 은 전 거래일 대비 4.33% 상승한 30만1000원을 기록 중이다.

이날 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 303,500 전일대비 15,000 등락률 +5.20% 거래량 462,641 전일가 288,500 2022.02.07 15:06 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]크래프톤 '배그 뉴스테이트' 기대치 미달…신규작 2종 기대"미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 우리사주 반대매매 위기에…장병규 크래프톤 의장 "책임감 무겁다" close 은 NFT 관련 파트너십 확보를 위해 서울옥션 서울옥션 063170 | 코스닥 증권정보 현재가 23,550 전일대비 100 등락률 -0.42% 거래량 546,445 전일가 23,650 2022.02.07 15:05 장중(20분지연) 관련기사 1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?NFT·메타버스도 밀어낸 '반도체' close 블루 주식 3만3591주를 29억9994만원에, 엑스바이블루 주식 1만872주를 49억9977만원에 취득했다고 공시했다. 서울옥션 서울옥션 063170 | 코스닥 증권정보 현재가 23,550 전일대비 100 등락률 -0.42% 거래량 546,445 전일가 23,650 2022.02.07 15:05 장중(20분지연) 관련기사 1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?NFT·메타버스도 밀어낸 '반도체' close 블루는 미술품경매사인 서울옥션 서울옥션 063170 | 코스닥 증권정보 현재가 23,550 전일대비 100 등락률 -0.42% 거래량 546,445 전일가 23,650 2022.02.07 15:05 장중(20분지연) 관련기사 1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?NFT·메타버스도 밀어낸 '반도체' close 의 자회사다. 엑스바이블블루는 서울옥션 서울옥션 063170 | 코스닥 증권정보 현재가 23,550 전일대비 100 등락률 -0.42% 거래량 546,445 전일가 23,650 2022.02.07 15:05 장중(20분지연) 관련기사 1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?NFT·메타버스도 밀어낸 '반도체' close 블루가 운영하는 디지털아트플랫폼으로 NFT 예술품의 한정판 디지털 콘텐츠를 제공하고 있다.

취득 후 서울옥션 서울옥션 063170 | 코스닥 증권정보 현재가 23,550 전일대비 100 등락률 -0.42% 거래량 546,445 전일가 23,650 2022.02.07 15:05 장중(20분지연) 관련기사 1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?NFT·메타버스도 밀어낸 '반도체' close 블루와 엑스바이블루에 대한 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 303,500 전일대비 15,000 등락률 +5.20% 거래량 462,641 전일가 288,500 2022.02.07 15:06 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]크래프톤 '배그 뉴스테이트' 기대치 미달…신규작 2종 기대"미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 우리사주 반대매매 위기에…장병규 크래프톤 의장 "책임감 무겁다" close 의 지분 비율은 각각 5.88%, 11.11%다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr