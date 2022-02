미성년자의제강간·강제추행 혐의

[아시아경제 장세희 기자]10대 미성년자를 성폭행하고 강제추행한 혐의를 받는 20대 남성이 경찰에 체포됐다.

서울 송파경찰서는 미성년자의제강간·강제추행 혐의로 A씨(23)를 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 7일 밝혔다.

A씨는 지난 4일 오후 서울 송파구에 있는 10대 피해자 B양의 자택 건물 안에서 B양을 강제추행한 혐의를 받는다. A씨는 지난해 12월 18일 오후 2시께 송파구 소재 모텔에서 B양을 상대로 성관계를 가진 혐의도 함께 받는다.

경찰은 지난 4일 오후 8시50분께 B양 가족 신고를 받고 출동, A씨를 현행범으로 체포했다.

A씨는 경찰 조사에서 "사회관계망서비스(SNS)를 통해 B양을 만났다"고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 "6일 구속 영장이 발부됐고 곧 검찰에 송치할 예정"이라고 밝혔다.

