'가격인상' 역풍 맞은 넷플릭스…국내 OTT 3사는 오름세

1월 이용자 6.7만명 감소

요금인상 발표 후 석달 연속 내려

웨이브·티빙·쿠팡플레이는 반등

[아시아경제 차민영 기자] 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스가 국내 요금을 최대 1만7000원까지 올린 뒤 이용자수가 급감하고 있다. 넷플릭스를 떠난 이용자들은 토종 OTT 3형제 웨이브·티빙·쿠팡플레이로 향하고 있는 것으로 나타났다.

8일 빅데이터 플랫폼 업체 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 1월 넷플릭스의 월간활성이용자(MAU)는 1241만2000여명으로 전월 대비 6만7000명 가량 줄어든 것으로 나타났다. 지난해 9월 ‘오징어 게임’ 공개 직후 넷플릭스 MAU는 10월 1290만명까지 늘었다. 하지만 요금 인상 발표 이후 석달 연속 줄어들고 있는 상황이다.

넷플릭스 이용자수가 줄어든 배경은 가격 인상 탓이 크다. 넷플릭스는 지난해 11월부터 신규 가입자를 대상으로 스탠다드 요금제를 1만2000원에서 1만3500원으로, 프리미엄 요금제는 1만4500원에서 1만7000원으로 각각 12.5%, 17.2% 인상했다. 3월에는 기존 가입자까지 가격 인상 대상이 확대되기 때문에 추가로 이탈하는 가입자는 늘어날 것으로 예상된다.

이 틈을 타고 국내 OTT들은 반등하고 있다. 웨이브는 지난달 MAU가 492만여명으로 전달 대비 17만6000명이나 뛰었다. 티빙은 418만8000여명으로 1만8000명 늘었고, 쿠팡플레이는 367만7000여명으로 8만8000명 증가했다. 자체 오리지널 작품인 ‘트레이서·악의 마음을 읽는 자들(웨이브)’, ‘술꾼도시여자들·서울체크인(티빙)’, ‘SNL코리아·어느 날(쿠팡플레이)’ 등의 투자가 늘어나며 시청률을 견인하고 있다는 평가도 나온다.

웨이브 관계자는 "하루 만에도 소비자들이 이동하는 곳이 OTT 업계"라면서 "업계 동향도 영향을 미치지만 무엇보다 콘텐츠 경쟁력이 1순위 요인이기 때문에 오리지널 콘텐츠 투자를 계속 늘릴 계획"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr